Ещё 118 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии
Фото: pixabay.com
На утро 28 октября в Удмуртии выявили 118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб республики.
157 человек выздоровели. Двое пациентов,к сожалению, скончались. Женщинам был 41 год и 79 лет.
За все время пандемии в Удмуртии сделали уже 495 844 теста. Из них за последние сутки 6 075 исследований.
Всего в Удмуртии на данный момент зарегистрировано 8 622 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 6 565 человек. 158 пациентов скончались.
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