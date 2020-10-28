Ещё 118 новых случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 28 октября в Удмуртии выявили 118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб республики.

157 человек выздоровели. Двое пациентов,к сожалению, скончались. Женщинам был 41 год и 79 лет.

За все время пандемии в Удмуртии сделали уже 495 844 теста. Из них за последние сутки 6 075 исследований.

Всего в Удмуртии на данный момент зарегистрировано 8 622 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 6 565 человек. 158 пациентов скончались.

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