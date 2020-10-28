«Ижсталь» произвела 55 миллионов тонн стали за 100 лет

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») отметил производственный юбилей. Предприятие произвело 55 млн тонн стали с начала 20 века. Основанный в 1760 году, завод является одним из старейших металлургических предприятий России.

«Ижсталь» занимает ведущие позиции среди отечественных производителей специальных марок стали. Завод освоил технологию производства более 900 марок, среди которых нержавеющие, инструментальные, быстрорежущие, подшипниковые, рессорно-пружинные, а также жаропрочные устойчивые к коррозии сплавы.

Сталеплавильное производство завода состоит из двух комплексов совокупной производительностью 360 тыс. тонн стали в год и участка электрошлакового переплава. Первый комплекс – это мощная сталеплавильная печь емкостью ковша 40 тонн жидкой стали, машина непрерывного литья заготовок производительностью 300 тыс. тонн в год и агрегаты внепечной обработки стали.

Второй комплекс состоит из сталеплавильной печи емкостью ковша 30 тонн жидкой стали, агрегата ковш-печь и установки вакуумного обезуглероживания стали.

Металлопродукция «Ижстали» поставляется предприятиям авто- и машиностроения, авиационно-космического, оборонного и нефтегазового комплексов, строительной и горнодобывающей отраслей, инструментальным заводам. Экспортируется в страны СНГ, ЕС, США и Центральной Азии.

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