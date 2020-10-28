Карта распространения коронавируса на 28 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

На утро 28 октября зарегистрировали 118 новых случаев коронавирусной инфекции в Удмуртии. 157 человек выздоровели. Двое пациентов скончались.

С учётом последних данных на 27 октября в Удмуртии зарегистрировано 8 622 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 6 565 пациентов выздоровели. 158 человек, к сожалению, скончались.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4151

Воткинск - 427

Сарапул - 281

Можга - 478

Глазов - 417

Алнашский район - 213

Балезинский район - 124

Вавожский район - 86

Воткинский район - 107

Глазовский район - 67

Граховский район - 66

Дебесский район - 38

Завьяловский район - 578

Игринский район - 147

Камбарский район - 41

Каракулинский район - 51

Кезский район - 90

Кизнерский район - 74

Киясовский район - 56

Красногорский район - 125

Малопургинский район - 194

Можгинский район - 129

Сарапульский район - 102

Селтинский район - 60

Сюмсинский район - 44

Увинский район - 164

Шарканский район - 120

Юкаменский район - 41

Якшур-Бодьинский район - 82

Ярский район - 53

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