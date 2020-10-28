Карта распространения коронавируса на 28 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
На утро 28 октября зарегистрировали 118 новых случаев коронавирусной инфекции в Удмуртии. 157 человек выздоровели. Двое пациентов скончались.
С учётом последних данных на 27 октября в Удмуртии зарегистрировано 8 622 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 6 565 пациентов выздоровели. 158 человек, к сожалению, скончались.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4151
Воткинск - 427
Сарапул - 281
Можга - 478
Глазов - 417
Алнашский район - 213
Балезинский район - 124
Вавожский район - 86
Воткинский район - 107
Глазовский район - 67
Граховский район - 66
Дебесский район - 38
Завьяловский район - 578
Игринский район - 147
Камбарский район - 41
Каракулинский район - 51
Кезский район - 90
Кизнерский район - 74
Киясовский район - 56
Красногорский район - 125
Малопургинский район - 194
Можгинский район - 129
Сарапульский район - 102
Селтинский район - 60
Сюмсинский район - 44
Увинский район - 164
Шарканский район - 120
Юкаменский район - 41
Якшур-Бодьинский район - 82
Ярский район - 53
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