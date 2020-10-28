Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 28 октября 2020 года: 118 новых случаев заражения и штрафы до 40 тысяч рублей за отсутствие маски Фото: pixabay.com

На утро 28 октября в Удмуртии выявили 118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб республики.

157 человек выздоровели. Двое пациентов, к сожалению, скончались. Женщинам был 41 год и 79 лет.

За все время пандемии в Удмуртии сделали уже 495 844 теста. Из них за последние сутки 6 075 исследований.

Всего в Удмуртии на данный момент зарегистрировано 8 622 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело 6 565 человек. 158 пациентов скончались.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

В Ижевске ввели штрафы за отсутствие медицинских масок в местах массового пребывания. Роспотребнадзор совместно с МВД Удмуртии будет проводить рейды. Жители были крайне удивлены такими большими суммами.

А ещё ижевчан волнует вопрос о переводе школ на дистанционное обучение. Случится ли это в ближайшее время, рассказал глава республики Александр Бречалов.

Вообще из-за пандемии пострадали многие сферы жизни общества. Так, из-за активного спроса на наше зерно в Китае его цена на рынке значительно взлетела. В связи с этим пекари России направили жалобу в Министерство сельского хозяйства.

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