Жители Удмуртии могут поздравить своих мам с «профессиональным» праздником

Расскажите о том, как сильно вы любите маму Фото: pixabay.com

29 ноября в России отмечается один из самых трогательных семейных праздников. День матери - это время, когда каждый из нас должен отложить свои дела и подумать о том, за что мы благодарны своим матерям. Ведь именно этот человек не смыкал глаз у нашей кровати, оберегал от всех бед и дал нам саму жизнь. В этом году у вас есть возможность сказать маме «Спасибо!» на всю республику.

Пока вы задумались над текстом для ролика, предлагаем вдохновиться видеопоздравлениями 2018 года, перейдя по ссылке.

Как принять участие в конкурсе

1. Запишите видео, на котором вы поздравляете маму с праздником. Человек на видео должен ответить на два вопроса:

«Что самое сложное в работе мамы?»

«За что вы сильнее всего ее любите?»

И поздравить маму.

2. Отправьте видео можно удобным для вас способом: на почту kp@mgcentr.ru или в личные сообщения «ВКонтакте». Срок до 27 ноября. После получения видео все поздравления будут опубликованы на сайте www.izh.kp.ru (18+).

3. Дождитесь 27 ноября. В этот день «Комсомолка» вместе с партнерами подведет итоги конкурса. Три участника, приславшие самые трогательные поздравления, получат призы.

Все подробности проведения конкурса вы можете узнать здесь.

Главное - не забывайте говорить маме спасибо как можно чаще!

Партнеры конкурса

Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго».

Партнер конкурса - сеть магазинов «Хозяйка», ИП Кабанова Анастасия Борисовна. Товары для красоты, чистоты и уюта в магазинах «Хозяйка». Ежедневно действуют акции и спецпредложения!

Партнер конкурса - сеть магазинов «Хозяйка»

Партнер конкурса - «Флагман», ООО «Управляющая компания «ФЛАГМАН». «Флагман» - семейный торговый центр в самом центре! Каждый найдет то, что ищет!

Партнер конкурса - «Флагман»

Партнер конкурса - «Счастье есть», ИП Ощепкова Валентина Петровна. «Счастье есть» - это сеть кулинарий, где вы найдете широкий ассортимент свежей и вкусной продукции собственного производства. Вкусно, как дома!

Партнер конкурса - «Счастье есть»

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