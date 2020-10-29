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Погода в Ижевске 29 октября: чуть выше нуля и облачно

Рассказываем о погоде на день
Мария Шилова
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Немного облачно будет сегодня в городе

Немного облачно будет сегодня в городе

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 29 октября. Последний рывок и долгожданные выходные. Рассказываем, какая погода нас ждет в предпоследний рабочий день.

Гидрометцентр Удмуртии обещает солнечную и немного облачную погоду. Днём температура в Ижевске едва поднимется выше нуля всего — +2...+4°С. Ночью температура опустится ниже нулевой отметки и достигнет -3...-5 °С

Юго-Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Преимущественно без осадков.

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Погода в Ижевске