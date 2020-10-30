В Ижевске открыли новый арт-объект, посвященный студенческим отрядам ИжГТУ

Фото: istu.ru

29 октября около 6-го учебного корпуса ИжГТУ по инициативе штаба студенческих отрядов «Механ» открыли новый арт-объект. Он посвящен студенческим отрядам университета.

В центре объекта, автором которого стал заслуженный деятель искусств Удмуртии Павел Медведев, - строительный мастерок. Рядом расположены строительные козлы с наброшенной курткой-«целинкой» и гитара. А на заднике стены панно с подсветкой в виде контурной карты СССР с указанием населенных пунктов, где работали студенческие отряды.

На скамейках возле сцены установили таблички с названиями легендарных студотрядов ИМИ-ИжГТУ, там же оставили место для названий будущих отрядов.

Фото: istu.ru

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