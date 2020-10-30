На улицах Ижевск появятся новые знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор»

Фото: Архив КП

По данным пресс-службы Администрации Ижевска, на нескольких улицах города появятся новые дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Их установят:

- На проезде между домами № 190 по ул. Пушкинская и № 19 по ул. Советская с зоной действия 35 м,

- На пер. Интернациональный со стороны дома № 45 по ул. Максима Горького,

- По ул. Советская на участке от ул. Воровского до ул. Орджоникидзе с зоной действия 110 м и парковкой,

Кроме того, сделают пешеходную дорожку на тротуаре по ул. Маслюкова между домами № 52 и № 82 по ул. 40 лет Победы и установят знак «Главная дорога» по ул. Кузебая Герда перед пересечением с ул. Оружейника Драгунова.

Указатель направлений поставят на 7-м км Сарапульского тракта.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вице-спикер гордумы Ижевска Олег Гарин победил в конкурсе «Лидеры России».

- 18 дворов Ижевска отремонтируют в 2021 году.