В Ижевске ограничат движение по шлюзовому проезду к улице Рупасова

Ограничат движение по шлюзовому проезду к улице Рупасова в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевске ограничат движение для транспорта по шлюзовому проезду к улице Рупасова вдоль 40 лет Победы в направлении 10 лет Октября. Его закроют на сутки, сообщает пресс-служба администрации города.

На этом участке бригадой МУП «Ижводоканал» будут выполняться строительные работы.

Проезд будет закрыт с 23:00 30 октября до 23:59 31 октября.

Ранее мы уже сообщали, что в связи с прокладыванием новой теплотрассы движение ограничат по улице Шумайлова и улице Карла Маркса. Строительство пройдёт 29 и 31 октября. Новые трубы подключат к центральной системе теплоснабжения строящегося в том районе ЖК.

Водителей просят выбирать пути объезда

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