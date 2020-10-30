Капитальный ремонт плотины закончили в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Закончили капитальный ремонт плотины на пруду Верхний Сарапульского района в Удмуртии. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба правительства республики. На реставрацию аварийного объекта выделили 17,9 млн рублей.

- Произведен демонтаж и полное восстановление монолитных конструкций водопроводящей части водосброса. Укреплено и забетонировано основание плотины, установлены ледозащитные устройства. Восстановление гидроузла обеспечит безопасность более 100 домовладений села Шадрино, сельхозугодий, моста и автомобильной дороги, - сообщает исполняющий обязанности главы Администрации Сарапульского района Айдар Шарафутдинов.

Также значимость ремонта на этом объекте отметила глава поселения Шадринское Елизавета Быкова. Она рассказала, что Верхний - самый крупный водоем в Сарапульском районе. Именно им пользуются пожарники для забора воды для машин. К тому же, здесь отдыхают жители района.

Ремонт гидротехнического сооружения начался еще в 2019 году. Но это не единственный объект, где провели реставрацию в этом году. Также в 2020 году закончатся строительные работы на плотине в селе Михайловское на реке Камбарка. В целом с 2013 года уже восстановили 7 таких сооружений.

До 2024 года планируется начать ремонт гидротехнических сооружений в Завьяловском, Можгинском, Вавожском, Сюмсинском районах, - рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов.

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