Скончалась заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и профессор медакадемии Маргарита Колесникова

Маргарита Борисовна преподавала на кафедре детских болезней, Фото: пресс-служба Минздрава

Скончалась профессор медакадемии Ижевска и заслуженный работник здравоохранения Удмуртии Маргарита Борисовна Колесникова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Маргарита Борисовна была наставником и преподавала на кафедре детских болезней с курсом неонатологии. Под её руководством защитили более 15 кандидатских диссертаций.

— Она была мудрым наставником не только преподавателям кафедры и академии, но и практическим врачам и организаторам здравоохранения. Являлась постоянным членом аттестационной комиссии Минздрава Удмуртии, — говорится в сообщении пресс-службы.

Прощание состоится сегодня, 1 ноября по адресу: Ижевск, Гольянский посёлок, 8, корп. 1, в 12.00 часов.