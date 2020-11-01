Картины Микеланджело, да Винчи и Мунка появились на троллейбусе Ижевска

Идею совместно воплотили три организации, Фото: https://vk.com/izhget

30 октября на дорогах Ижевска появился первый культурный троллейбус. Его бока украшают картины известных художников. Об этом сообщает на странице в социальных сетях ИжГЭТ.

Теперь жители Ижевска могут насладиться искусством великих мастеров не только в галереях, но и на улицах. Троллейбус №1 теперь украшают картины Эдварда Мунка «Крик», «Купание красного коня» Петрова-Водкина, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и фреска «Сотворение Адама» Микеланджело.

Пока это единственный в городе культурный троллейбус. Его создали совместно с Выставочным центром «Галерея», «Агентством транзитной рекламы» и ИжГЭТ.