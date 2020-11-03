Погода в Ижевске 3 ноября: ясно и прохладно

В Ижевске 3 ноября будет прохладно Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодняшний день будет прохладным, зато довольно солнечным. Подробнее о погоде во вторник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 3 ноября ожидается ясная погода. Возможна незначительная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха не поднимется выше 0..+2°С, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью – переменная облачность и до -3°С. Ветер южный, около 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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