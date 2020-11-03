В Ижевске расследуют ДТП со столкновением фуры и трамвая

2 ноября фура снесла трамвай около Ижевского промышленного колледжа Фото: Михаил Воронов

В Ижевске началось административное расследование по факту ДТП с участием грузовика и трамвая на улице Ленина 2 ноября. Сейчас с вагоном ведутся регламентные работы, оцениваются повреждения. Его отбуксировали во второе трамвайное депо. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ИжГЭТ.

На данный момент решается дальнейшая судьба трамвая. Будет понятно, продолжит ли он свою работу, только после вынесения после заключительных результатов расследования обстоятельств ДТП .

Расследование может продлиться до двух месяцев. Длительность разбирательства будет зависеть от того, какие судебные экспертизы будет необходимо провести с пострадавшим транспортом. Об этом сообщает начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников.

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