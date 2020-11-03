Карта распространения коронавируса на 3 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Архив «КП» в Ижевске

По состоянию на утро 3 ноября зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 137 случаев. 142 пациента вылечились, пятеро скончались.

По последним данным на сегодняшний день зарегистрировано 9 384 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в регионе. 7 447 человек уже выздоровели. Также зафиксировано 170 летальных случаев.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4 525

Воткинск - 480

Сарапул - 312

Можга - 525

Глазов - 470

Алнашский район - 226

Балезинский район - 124

Вавожский район - 94

Воткинский район - 115

Глазовский район - 68

Граховский район - 69

Дебесский район - 47

Завьяловский район - 623

Игринский район - 156

Камбарский район - 44

Каракулинский район - 56

Кезский район - 96

Кизнерский район - 83

Киясовский район - 58

Красногорский район - 126

Малопургинский район - 199

Можгинский район - 137

Сарапульский район - 106

Селтинский район - 69

Сюмсинский район - 66

Увинский район - 183

Шарканский район - 125

Юкаменский район - 44

Якшур-Бодьинский район - 87

Ярский район - 56

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