Карта распространения коронавируса на 3 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Архив «КП» в Ижевске
По состоянию на утро 3 ноября зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 137 случаев. 142 пациента вылечились, пятеро скончались.
По последним данным на сегодняшний день зарегистрировано 9 384 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в регионе. 7 447 человек уже выздоровели. Также зафиксировано 170 летальных случаев.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4 525
Воткинск - 480
Сарапул - 312
Можга - 525
Глазов - 470
Алнашский район - 226
Балезинский район - 124
Вавожский район - 94
Воткинский район - 115
Глазовский район - 68
Граховский район - 69
Дебесский район - 47
Завьяловский район - 623
Игринский район - 156
Камбарский район - 44
Каракулинский район - 56
Кезский район - 96
Кизнерский район - 83
Киясовский район - 58
Красногорский район - 126
Малопургинский район - 199
Можгинский район - 137
Сарапульский район - 106
Селтинский район - 69
Сюмсинский район - 66
Увинский район - 183
Шарканский район - 125
Юкаменский район - 44
Якшур-Бодьинский район - 87
Ярский район - 56
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