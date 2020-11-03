Мужчина украл деньги и избил пенсионера в одном из подъездов Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В подъезде дома на улице Родниковая в Ижевске 43-летний мужчина избил пенсионера и похитил у него 300 рублей. После чего скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Скорую и полицию вызвали родственники 77-летнего пострадавшего ижевчанина, когда он вернулся домой с травами головы. Пенсионера увезли в больницу, где он находится до сих пор.

Сотрудники правоохранительных органов отправились на место преступления. Там они опросили возможных свидетелей. После чего вышли на поиски подозреваемого. По горячим следам им удалось найти мужчину недалеко от дома, в котором произошло нападение.

Ижевчанин был пьян, а на его одежде полицейские заметили пятна крови. Подозреваемого задержали и назначили ему штраф. Также выяснилось, что ранее он уже был судим.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело, и он находится в изоляторе. Своей вины ижевчанин не отрицает. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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