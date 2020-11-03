Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 3 ноября 2020 года: обновление рекордного количества заболевших и бесплатные лекарства Фото: pixabay.com

На утро 3 ноября в Удмуртии выявили еще 137 новых случаев заболевания коронавирусом. Вчерашний рекорд по заболеваемости сегодня увеличился еще на 2 человека. Об этом сообщает Оперштаб республики.

142 пациента вылечились и были выписаны. Пять человек скончались. Женщинам было 78, 79 лет и 82 года, мужчинам - 71 год и 80 лет.

За все время пандемии в республике провели уже 534 227 исследований. Из них за последние сутки сделали 4 025 тестов.

По последним данным в Удмуртии всего зарегистрировано 9 384 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 7 447 человек выздоровели. 170 пациентов скончались.

Карту распространения коронавируса по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Жители Удмуртии смогут получить лекарства для лечения коронавируса бесплатно. Из бюджета республики для этой цели выделили 60 миллионов рублей.

Коронавирус в России

Коронавирусом заболела лучшая многодетная семья России из Перми. 14 детям, которые потеряли обоняние, отказываются делать тесты.

В Санкт-Петербурге власти готовы ввести жесткие меры, если не прекратиться рост заболеваемости. Будут ли готовы власти Удмуртии к такому шагу, если заболеваемость каждый день будет бить рекорды, как это происходит сейчас.

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