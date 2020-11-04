Более 100 человек вылечились от коронавируса в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 4 ноября в Удмуртии вылечился от коронавируса и был выписан 101 пациент. Об этом сообщает Оперштаб республики. За сутки выявили еще 135 новых случаев заболевания коронавирусом. Пять человек, к сожалению,скончались.

За все время пандемии в республике провели уже 540 328 исследований. Из них за последние сутки сделали 6 101 тестов.

По последним данным в Удмуртии уже вылечилось 7 548 человек. Всего зарегистрировано 9 529 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За всё время зафиксировано 175 летальных случаев.

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