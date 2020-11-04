Карта распространения коронавируса на 4 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

На утро 4 ноября в Удмуртии вылечился от коронавируса и был выписан 101 пациент. Об этом сообщает Оперштаб республики. За сутки выявили еще 135 новых случаев заболевания коронавирусом. Пять человек, к сожалению,скончались.

За все время пандемии в республике провели уже 540 328 исследований. Из них за последние сутки сделали 6 101 тестов.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4 595

Воткинск - 492

Сарапул - 312

Можга - 525

Глазов - 487

Алнашский район - 228

Балезинский район - 129

Вавожский район - 95

Воткинский район - 118

Глазовский район - 68

Граховский район - 69

Дебесский район - 47

Завьяловский район - 623

Игринский район - 160

Камбарский район - 44

Каракулинский район - 58

Кезский район - 99

Кизнерский район - 83

Киясовский район - 58

Красногорский район - 126

Малопургинский район - 199

Можгинский район - 137

Сарапульский район - 108

Селтинский район - 71

Сюмсинский район - 67

Увинский район - 187

Шарканский район - 130

Юкаменский район - 44

Якшур-Бодьинский район - 88

Ярский район - 57

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