Карта распространения коронавируса на 4 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
На утро 4 ноября в Удмуртии вылечился от коронавируса и был выписан 101 пациент. Об этом сообщает Оперштаб республики. За сутки выявили еще 135 новых случаев заболевания коронавирусом. Пять человек, к сожалению,скончались.
За все время пандемии в республике провели уже 540 328 исследований. Из них за последние сутки сделали 6 101 тестов.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4 595
Воткинск - 492
Сарапул - 312
Можга - 525
Глазов - 487
Алнашский район - 228
Балезинский район - 129
Вавожский район - 95
Воткинский район - 118
Глазовский район - 68
Граховский район - 69
Дебесский район - 47
Завьяловский район - 623
Игринский район - 160
Камбарский район - 44
Каракулинский район - 58
Кезский район - 99
Кизнерский район - 83
Киясовский район - 58
Красногорский район - 126
Малопургинский район - 199
Можгинский район - 137
Сарапульский район - 108
Селтинский район - 71
Сюмсинский район - 67
Увинский район - 187
Шарканский район - 130
Юкаменский район - 44
Якшур-Бодьинский район - 88
Ярский район - 57
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