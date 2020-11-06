Погода в Ижевске 6 ноября: дожди и туман

Туман обещают в Ижевске. Фото: Эдуард Карипов

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 6 ноября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем воздух прогреется до +2…+4°С. Ожидается облачная погода, дожди. Вечером и в первой половине ночи местами туман.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По информации ЯндексПогоды, влажность воздуха составит 91%, давление 740 мм рт. ст.

Желаем вам отличной пятницы!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Экс-министра строительства обвиняют в получении взятки

- Анастасия Муталенко покинет пост вице-премьера Удмуртии