Погода в Ижевске 6 ноября: дожди и туман

Туман обещают в Ижевске. Фото: Эдуард Карипов
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 6 ноября.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем воздух прогреется до +2…+4°С. Ожидается облачная погода, дожди. Вечером и в первой половине ночи местами туман.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
По информации ЯндексПогоды, влажность воздуха составит 91%, давление 740 мм рт. ст.
Желаем вам отличной пятницы!
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