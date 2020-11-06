Карта распространения коронавируса на 6 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии действует масочный режим Фото: pixabay.com

На утро 6 ноября в Удмуртии выявили еще 134 новых положительных результата тестов на коронавирус. Об этом сообщает Оперштаб республики.

137 пациентов вылечились. Скончались двое мужчин. Им было 61 год и 27 лет.

По последним данным в Удмуртии всего зарегистрировано 9 793 положительных теста у граждан. 7 819 человек выздоровели и были выписаны. 180 пациентов скончались.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4 723

Воткинск - 502

Сарапул - 325

Можга - 544

Глазов - 494

Алнашский район - 236

Балезинский район - 132

Вавожский район - 99

Воткинский район - 123

Глазовский район - 73

Граховский район - 70

Дебесский район - 50

Завьяловский район - 633

Игринский район - 163

Камбарский район - 47

Каракулинский район - 58

Кезский район - 99

Кизнерский район - 83

Киясовский район - 59

Красногорский район - 130

Малопургинский район - 199

Можгинский район - 141

Сарапульский район - 116

Селтинский район - 73

Сюмсинский район - 70

Увинский район - 196

Шарканский район - 136

Юкаменский район - 44

Якшур-Бодьинский район - 91

Ярский район - 59

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