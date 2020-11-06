Карта распространения коронавируса на 6 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии действует масочный режим
Фото: pixabay.com
На утро 6 ноября в Удмуртии выявили еще 134 новых положительных результата тестов на коронавирус. Об этом сообщает Оперштаб республики.
137 пациентов вылечились. Скончались двое мужчин. Им было 61 год и 27 лет.
По последним данным в Удмуртии всего зарегистрировано 9 793 положительных теста у граждан. 7 819 человек выздоровели и были выписаны. 180 пациентов скончались.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4 723
Воткинск - 502
Сарапул - 325
Можга - 544
Глазов - 494
Алнашский район - 236
Балезинский район - 132
Вавожский район - 99
Воткинский район - 123
Глазовский район - 73
Граховский район - 70
Дебесский район - 50
Завьяловский район - 633
Игринский район - 163
Камбарский район - 47
Каракулинский район - 58
Кезский район - 99
Кизнерский район - 83
Киясовский район - 59
Красногорский район - 130
Малопургинский район - 199
Можгинский район - 141
Сарапульский район - 116
Селтинский район - 73
Сюмсинский район - 70
Увинский район - 196
Шарканский район - 136
Юкаменский район - 44
Якшур-Бодьинский район - 91
Ярский район - 59
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