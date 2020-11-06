Без хвоста и без лапы: собака живет в заброшенном доме на берегу ижевского пруда

Добрая собака с умными глазами ищет новый дома Фото: личный архив героев

В заброшенном рыбацком доме на берегу ижевского пруда недалеко от СНТ Вараксино живёт брошенная собака. Она попала под поезд. Теперь у неё нет лапы, и почти полностью отсутствует хвост.

Рядом со сторожкой, в которой поселилась дворняжка, есть огороды. К тому же там часто проходят рыбаки. Все они и подкармливают бедняжку. Даже принесли ей тёплые одеяла.

Эту трогательную историю нам рассказали ижевчанки Дарья Осокина и Татьяна Вечтомова. Их огороды находятся как раз на СНТ Вараксино.

Говорят, что собаку первый раз увидели в январе 2020 года. Откуда она там взялась, никто не знает. Летом она куда-то пропадала. Но с наступлением холодов вновь вернулась в своё теплое жилище.

Она живет в заброшенном рыбацком доме на берегу ижевского пруда недалеко от СНТ Вараксино Фото: личный архив героев

- Собачка, это девочка, очень ласковая, доброжелательная, глаза у неё умные. Правда сильно пугливая. Но к людям за едой всегда подходит, - говорит Татьяна.

Женщины говорят, что агрессии в собаке нет. К тому же видно, что не больная, шерстка хорошая, не плешивая. У всех огородников за неё душа болит, но забрать дворняжку домой, никто не может.

-Впереди холода, хотелось бы забрать к себе её. Но однокомнатную квартиру не могу, уже есть «дворянин». Может кому-то нужна охранница в дом, - говорит Дарья.

Если вы не остались равнодушны и хотите подарить этой собаке новый дом, свяжитесь с Дарьей Осокиной.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Одиннадцатиклассники Удмуртии не будут сдавать обязательный экзамен по английскому языку

Проекты волонтеров Удмуртии прошли в финал конкурса «Доброволец России 2020»

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз