Поменяется расписание автобусов №25 и №56 в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске изменится расписание автобусных маршрутов №25 и №56. Новый режим введут с 9 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Маршрут №25, который начинает свое движение от остановки «Микрорайон Нагорный» и следует до «Завода пластмасс», теперь будет работать без дневного перерыва по будням. В выходные дни интервал движения между рейсами не изменится и также будет составлять 20-40 минут.

Первый рейс автобуса №56, который ходит по маршруту от «Собора Александра Невского» до остановки «Игерман», теперь будет отправляться раньше. В будни работу транспорт будет начинать в 05:32, а в выходные - в 06:13. Также автобус прекратит свои рейсы до Воложки.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.