Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 6 ноября 2020 года: смерть 27-летнего молодого человека и когда откроют кинотеатры Фото: pixabay.com

На утро 6 ноября в Удмуртии выявили еще 134 новых положительных результата тестов на коронавирус. Об этом сообщает Оперштаб республики.

137 пациентов вылечились. Скончались двое мужчин. Им было 61 год и 27 лет.

По последним данным в Удмуртии всего зарегистрировано 9 793 положительных теста у граждан. 7 819 человек выздоровели и были выписаны. 180 пациентов скончались.

За все время пандемии в республике провели уже 550 533 исследования. Из них за последние сутки сделали 4 244 теста.

Карту распространения коронавируса по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

В Удмуртии с начала пандемии и самоизоляции не работают кинотеатры и театры. Этим обеспокоены не только владельцы, но и обычные граждане. Когда откроются заведения, ответил глава региона Александр Бречалов.

Республиканский бюджет на данный момент в дефиците на 22 миллиарда. В том числе это связано и с большими затратами на борьбу с коронавирусом.

Удмуртстат сообщил, что население Удмуртии продолжает сокращаться. Связанна ли высокая смертность в этом году с заболеваниями коронавирусом, точно сказать нельзя.

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