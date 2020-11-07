Еще 141 случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

На сегодня в Удмуртии зарегистрировали 141 случай заражения коронавирусом Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 7 ноября в Удмуртии выявили еще 141 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе республики.

Коронавирус нашли у 62 жителей Ижевска, 28 жителей Глазова, 9 жителей Сарапула, 9 жителей Кезского района, 6 жителей Игринского района, 5 жителей Можги. По 4 жителя заразились в Завьяловском и Сарапульском районах. В Ярском, Балезинском и Малопургинском районах обнаружили по 3 случая заболевания. По одному – зарегистрировали в Алнашском, Вавожском, Глазовском, Дебесском, Можгинском районах.

Три пациента погибли. Мужчинам было 83 и 61 год, женщине – 64.

На данный момент 935 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 692 пациента переносят инфекцию в средней степени тяжести, 148 человек – в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Удмуртии обнаружили 9 934 случая заболевания коронавирусом. За это время выздоровели 7 976 человек, а скончалось 183 пациента.

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