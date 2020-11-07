36 детей родилось в столетие Удмуртии
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19 девочек и 17 мальчиков родилось 4 ноября 2020 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Удмуртии.
В день столетия республики в роддомах Удмуртии на свет появилось 36 детей. Половина из них – в Ижевске.
«Дети столетия» также родились в Воткинске, Сарапуле, Можге и Глазове. Прибавилось и в Алнашском, Увинском, Кезском, Малопургинском и Завьяловском районах.
Детям подарят юбилейные монеты.
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