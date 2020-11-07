Около 400 тысяч рублей мошенники похитили у жителя Ижевска

3 500 долларов похитили у жителя Ижевска Фото: pixabay.com

43-летний житель Ижевска обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Сотрудники полиции установили, что мошенники позвонили ижевчанину и представились сотрудниками банка. Злоумышленники сообщили мужчине, что с его счета пытались снять деньги. «Сотрудники банка» попросили назвать номер карты, CVV-код (СиВиВи-код) и числа, которые приходили в сообщениях.

Мошенники узнали, что у ижевчанина есть долларовый счет. Затем попросили перевести 3 500$ США.

Так у жителя столицы Удмуртии похитили почти 400 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело.

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