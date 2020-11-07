Карта распространения коронавируса на 7 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Какие районы лидируют по количеству заболевших? Фото: Амир Закиров

На утро 7 ноября в Удмуртии выявили еще 141 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе республики.

За сутки три пациента скончались, 157 человек выздоровело.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 9 934 случая заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 7 976 человек, скончалось 183 пациента.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск – 4 785

Воткинск – 502

Сарапул – 334

Можга – 549

Глазов – 522

Алнашский район – 237

Балезинский район – 135

Вавожский район – 100

Воткинский район – 123

Глазовский район – 74

Граховский район – 70

Дебесский район – 51

Завьяловский район – 637

Игринский район – 169

Камбарский район – 47

Каракулинский район – 58

Кезский район – 108

Кизнерский район – 83

Киясовский район – 59

Красногорский район – 130

Малопургинский район – 202

Можгинский район – 142

Сарапульский район – 120

Селтинский район – 73

Сюмсинский район – 70

Увинский район – 196

Шарканский район – 136

Юкаменский район – 44

Якшур-Бодьинский район – 91

Ярский район – 62

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Еще 141 случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

36 детей родилось в столетие Удмуртии