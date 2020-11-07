Карта распространения коронавируса на 7 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Какие районы лидируют по количеству заболевших?
Фото: Амир Закиров
На утро 7 ноября в Удмуртии выявили еще 141 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе республики.
За сутки три пациента скончались, 157 человек выздоровело.
С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 9 934 случая заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 7 976 человек, скончалось 183 пациента.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск – 4 785
Воткинск – 502
Сарапул – 334
Можга – 549
Глазов – 522
Алнашский район – 237
Балезинский район – 135
Вавожский район – 100
Воткинский район – 123
Глазовский район – 74
Граховский район – 70
Дебесский район – 51
Завьяловский район – 637
Игринский район – 169
Камбарский район – 47
Каракулинский район – 58
Кезский район – 108
Кизнерский район – 83
Киясовский район – 59
Красногорский район – 130
Малопургинский район – 202
Можгинский район – 142
Сарапульский район – 120
Селтинский район – 73
Сюмсинский район – 70
Увинский район – 196
Шарканский район – 136
Юкаменский район – 44
Якшур-Бодьинский район – 91
Ярский район – 62
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