В дома микрорайона Люлли в Ижевске начали подавать газ

В 580 домов микрорайона Люлли в Ижевске начали подавать газ Фото: pixabay.com

6 ноября в Ижевске закончились строительно-монтажные работы по установке 8,34 километров газопровода в микрорайоне Люлли. Благодаря этому 580 домов теперь будут обеспечены газом. Об этом сообщает пресс-служба компании, которая занималась работами на участке.

Проект был реализован в рамках программы газификации Удмуртии на 2019-2021 годы. Финансы, затраченные на строительные работы, были выделены благодаря надбавкам к тарифам на услуги по транспортировке газа. Всего в постройку нового газопровода вложили 20 миллионов рублей.

- Строительно-монтажные работы на сегодняшний день завершены, ведется сдача и приемка объекта в эксплуатацию. Подключение абонентов планируется в 2021 году, - рассказал генеральный директор компании.

Напомним, что строительство газопровода в микрорайоне Люлли началось в конце 2019 года.

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