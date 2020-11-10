Погода в Ижевске 10 ноября: снег и гололедица

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 10 ноября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра сегодня днем температура воздуха составит -1…+1°С. Временами пройдет снег, на дорогах гололедица, снежный накат. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По данным ЯндексПогоды, температура будет снижаться – ночью уже -2°С. Давление составит 742 мм рт. ст.

Отметим, со второй половины недели ожидается ультраполярное вторжение арктического воздуха. Температура воздуха ночью прогнозируется -5…-10°С, днем -1..-6°С. По предварительному прогнозу, в выходные дни температура воздуха продолжит понижаться.

Желаем вам отличного вторника!

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