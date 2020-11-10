Как приобрести квартиру во время пандемии: ПАО Сбербанк и компания Талан проведут онлайн-тур на «Комсомолке»

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10 ноября в 11:00 в группе социальной сети ВКонтакте «Комсомольская правда – Ижевск» пройдет онлайн-тур с представителями Сбербанка и застройщика Талан.

Представитель Сбербанка - Юлия Олеговна Базилюк, заместитель управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк. Юлия Олеговна подробно расскажет о действующих ипотечных программах, необходимом наборе документов для оформления ипотеки, а также о сервисах Домклик, Электронная регистрация и Безопасные расчеты.

Представитель компании Талан - Антипова Анна, специалист по продаже недвижимости. Анна ответит на вопросы о том, когда начнется старт продаж квартир в Парк-квартале «Атмосфера», почему застройщик выбрал именно это место, в чем его преимущества для проживания, какие фишки придумали архитекторы с точки зрения планировок и как будет реализовываться квартальная застройка эколокации.

Во время прямой трансляции слушатели смогут задать все интересующие вопросы в группе ВКонтакте.

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