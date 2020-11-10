Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 10 ноября 2020 года: 268 комплектов бесплатных лекарств и возможны переход школьников на дистанционное обучение Фото: pixabay.com

На утро 10 ноября в Удмуртии выявили еще 137 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.

Выздоровели и были выписаны 138 пациентов. Три человека скончались. Женщинам было 65 лет и 82 года, мужчине - 67 лет.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировано 10 350 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и были выписаны 8 414 человек. Умерли 187 пациентов.

Всего на 10 октября в Удмуртии провели 568 594 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 174.

Статистику заболеваемости по районам республики можно посмотреть по ссылке.

В Удмуртии уже выдали 268 комплектов бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом. На эти цели из бюджета выделили 60 миллионов рублей. Те одиннадцать препаратов, которые сейчас получают жители региона рекомендованы Минздравом для лечения коронавирусной инфекции.

Жителей республики до сих пор беспокоит тема перевода школьников на «дистант». Глава Удмуртии Александр Бречалов отреагировал на эти запросы и устроил опрос для жителей в социальных сетях. О его результатах читайте в нашем материале.

В Удмуртии продолжается вакцинация от ОРВИ. На 9 ноября 2002 года от гриппа в Удмуртии привито уже 397934 жителей - это 51% от плана и 26% от общего населения республики. Большее число среди детей и беременных женщин.

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