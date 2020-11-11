С 16 ноября жители Удмуртии смогут общаться с врачами «ковидного» колл-центра по видеосвязи

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Жители Удмуртии смогут пообщаться со специалистами «ковидного» колл-центра врачом по видеосвязи с 16 ноября. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Сейчас в колл-центре работает 33 специалиста, с 5 октября они приняли более 15 тысяч обращений. Благодаря их сопровождению принято решение о госпитализации 96 пациентов, - отметил Адександр Бречалов.

Напомним, номер колл-центра 8-800-100-24-47

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