Еще 141 новый случай заражения коронавирусом выявили в Удмуртии
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На утро 11 ноября в Удмуртии лабораторно подтвердили еще 141 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.
Выздоровели и были выписаны 129 пациентов. Двое человек, к сожалению, скончались. Женщине было 80 лет, мужчине — 67 лет.
За минувшие сутки провели 4 171 исследований на коронавирусную инфекцию.Всего по данным на 10 октября в Удмуртии сделали 572 765 тестов.
За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировано 10 491 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и были выписаны 8 543 человек. Умерли 189 пациентов.
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