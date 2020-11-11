Карта распространения коронавируса на 11 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 11 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
На утро 11 ноября в Удмуртии лабораторно подтвердили еще 141 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.
Выздоровели и были выписаны 129 пациентов. Два человека скончались. Женщине было 80 лет, мужчине - 67 лет.
За минувшие сутки провели 4 171 исследование на коронавирусную инфекцию.Всего по данным на 10 октября в Удмуртии сделали 572 765 тестов.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 5 001
Воткинск - 538
Сарапул - 369
Можга - 562
Глазов - 560
Алнашский район - 244
Балезинский район - 138
Вавожский район - 106
Воткинский район - 135
Глазовский район - 82
Граховский район - 73
Дебесский район - 55
Завьяловский район - 686
Игринский район - 175
Камбарский район - 49
Каракулинский район - 58
Кезский район - 119
Кизнерский район - 94
Киясовский район - 64
Красногорский район - 136
Малопургинский район - 206
Можгинский район - 146
Сарапульский район - 135
Селтинский район - 82
Сюмсинский район - 76
Увинский район - 213
Шарканский район - 147
Юкаменский район - 50
Якшур-Бодьинский район - 99
Ярский район - 68
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