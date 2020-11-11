Карта распространения коронавируса на 11 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 11 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

На утро 11 ноября в Удмуртии лабораторно подтвердили еще 141 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.

Выздоровели и были выписаны 129 пациентов. Два человека скончались. Женщине было 80 лет, мужчине - 67 лет.

За минувшие сутки провели 4 171 исследование на коронавирусную инфекцию.Всего по данным на 10 октября в Удмуртии сделали 572 765 тестов.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 5 001

Воткинск - 538

Сарапул - 369

Можга - 562

Глазов - 560

Алнашский район - 244

Балезинский район - 138

Вавожский район - 106

Воткинский район - 135

Глазовский район - 82

Граховский район - 73

Дебесский район - 55

Завьяловский район - 686

Игринский район - 175

Камбарский район - 49

Каракулинский район - 58

Кезский район - 119

Кизнерский район - 94

Киясовский район - 64

Красногорский район - 136

Малопургинский район - 206

Можгинский район - 146

Сарапульский район - 135

Селтинский район - 82

Сюмсинский район - 76

Увинский район - 213

Шарканский район - 147

Юкаменский район - 50

Якшур-Бодьинский район - 99

Ярский район - 68

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