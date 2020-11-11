Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 90%

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Tele2 проанализировала предпочтения клиентов в выборе телефонов. В сентябре 2020 года проникновение смартфонов среди телефонов в сети оператора достигло 77%. При этом абоненты стали чаще выбирать модели с диагональю от 6 дюймов и стоимостью от 20 тысяч рублей.

За 9 месяцев 2020 года доля смартфонов среди телефонов в сети Tele2 увеличилась по России до 77% год к году. Лидером по этому показателю остается Московский регион, где проникновение таких устройств составляет 94%. В сентябре доля смартфонов с поддержкой 4G в общей базе смартфонов в сети Tele2 достигла 90% - их прирост год к году составил 10 п. п.

Чаще всего абоненты выбирают смартфоны Samsung - 24%, Honor - 18%, Xiaomi - 16% и Apple - 11%. В сентябре клиенты отдавали предпочтение Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi 9A. В начале осени покупатели чаще всего выбирали смартфоны стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей - доля таких моделей в сентябре впервые составила 32%. Второй по популярности в этом месяце стала категория смартфонов дороже 20 тысяч рублей - таких устройств было зафиксировано 24%.

При этом растет популярность смартфонов с большим экраном. В сентябре 71% от смартфонов, впервые подключившихся к сети Tele2, составили модели с диагональю от 6 дюймов. Год к году их доля увеличилась на 21 п. п. до 32% от всех смартфонов в сети Tele2. Второе место занимают аппараты с диагональю от 5,5 до 6 дюймов – их количество за 9 месяцев 2020 года по сравнению с 2019 годом остается почти неизменным и составляет 30% в сети оператора.

*ЛТЕ, 4Джи, Самсунг, Хонор, Сяоми, Эппл, Самсунг Галакси А51, Сяоми Редми 9А