Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 11 ноября 2020 года: вакцина от вируса и новые коечные места

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 11 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

На утро 11 ноября в Удмуртии лабораторно подтвердили еще 141 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.

Выздоровели и были выписаны 129 пациентов. Два человека скончались. Женщине было 80 лет, мужчине - 67 лет.

За минувшие сутки провели 4 171 исследование на коронавирусную инфекцию.Всего по данным на 10 октября в Удмуртии сделали 572 765 тестов.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрирован 10 491 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Выздоровели и были выписаны 8 543 человека. Умерли 189 пациентов.

Статистику заболеваемости по районам республики можно посмотреть по ссылке.

С 16 ноября жители Удмуртии смогут общаться с врачами «ковидного» колл-центра по видеосвязи.

Возможно именно- появление специальной горячей линии для пациентов с коронавирусом сыграло роль в том, что число вызовов скорой помощи снизилось в Удмуртии в ноябре.

К тому же в республику в ноябре поступило около 1,3 тысячи доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Теперь остается только следить за тем, как изменится динами заболеваемости в регионе.

А пока для тех, кто уже заразился и борется с вирусом в Удмуртии развернули дополнительные места.

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