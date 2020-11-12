Погода в Ижевске на 12 ноября: небольшой снег и до -2 °С

Рассказываем, что ждать от погоды Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Поскорее завариваем горячий чай и продолжаем привыкать к минусовой температуре.

На календаре четверг, 12 ноября. Погода будет радовать снегом. По данным Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха поднимется не выше 0... -2 °С. Небо будет облачным, временами ожидается небольшой снег.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Ночью температура понизится до -4...-6 °С. Местами на дорогах гололедица и снежный накат. Будьте внимательны и осторожны!

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