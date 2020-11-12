Карта распространения коронавируса на 12 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 12 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
На утро 12 ноября в Удмуртии коронавирусом заразились еще 139 человек. Об этом сообщил Оперштаб республики.
Выздоровели 133 пациента. К сожалению, от болезни умерли четыре человека. Все они люди старшего возраста. Женщине было 86 лет, мужчинам 67, 75 и 70 лет.
Всего по данным на 12 октября в Удмуртии сделали 10 630 тестов. За минувшие сутки провели 4 347 тестов на коронавирусную инфекцию.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 5 066
Воткинск - 538
Сарапул - 379
Можга - 565
Глазов - 561
Алнашский район - 248
Балезинский район - 138
Вавожский район - 112
Воткинский район - 135
Глазовский район - 84
Граховский район - 73
Дебесский район - 57
Завьяловский район - 695
Игринский район - 182
Камбарский район - 49
Каракулинский район - 58
Кезский район - 120
Кизнерский район - 98
Киясовский район - 64
Красногорский район - 136
Малопургинский район - 206
Можгинский район - 147
Сарапульский район - 139
Селтинский район - 84
Сюмсинский район - 83
Увинский район - 220
Шарканский район - 147
Юкаменский район - 50
Якшур-Бодьинский район - 99
Ярский район - 72
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