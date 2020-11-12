Карта распространения коронавируса на 12 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 12 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

На утро 12 ноября в Удмуртии коронавирусом заразились еще 139 человек. Об этом сообщил Оперштаб республики.

Выздоровели 133 пациента. К сожалению, от болезни умерли четыре человека. Все они люди старшего возраста. Женщине было 86 лет, мужчинам 67, 75 и 70 лет.

Всего по данным на 12 октября в Удмуртии сделали 10 630 тестов. За минувшие сутки провели 4 347 тестов на коронавирусную инфекцию.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 5 066

Воткинск - 538

Сарапул - 379

Можга - 565

Глазов - 561

Алнашский район - 248

Балезинский район - 138

Вавожский район - 112

Воткинский район - 135

Глазовский район - 84

Граховский район - 73

Дебесский район - 57

Завьяловский район - 695

Игринский район - 182

Камбарский район - 49

Каракулинский район - 58

Кезский район - 120

Кизнерский район - 98

Киясовский район - 64

Красногорский район - 136

Малопургинский район - 206

Можгинский район - 147

Сарапульский район - 139

Селтинский район - 84

Сюмсинский район - 83

Увинский район - 220

Шарканский район - 147

Юкаменский район - 50

Якшур-Бодьинский район - 99

Ярский район - 72

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителям Удмуртии предлагают бесплатно проверить уровень холестерина и сахара

Трактор врезался в «Лексус» в Удмуртии