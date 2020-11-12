Двухлетний мальчик выпал из окна в Ижевске Фото: pixabay.com

В Ижевске из окна дома со второго этажа выпал двухлетний мальчик. 19-летняя мать оставила его одного в комнате и не закрыла окно. Сейчас она привлечена к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

К счастью, мальчик остался жив. Его осмотрели врачи и установили, что при падении он ушибся затылком, других травм у ребенка не обнаружено. Саму девушку отправили на обследование к врачу-наркологу.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что от девушки пахло алкоголем. Также они провели проверку их квартиры и установили, что обстановка там является неблагоприятной для ребенка. Было принято решение отправить ребенка в приют, до конца следствия.

Также решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

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