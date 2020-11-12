Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 12 ноября 2020 года: коронавирус светится и способы лечения больных

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 12 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

На утро 12 ноября в Удмуртии коронавирусом заразились еще 139 человек. Об этом сообщил Оперштаб республики.

Выздоровели 133 пациента. К сожалению, от болезни умерли четыре человека. Все они люди старшего возраста. Женщине было 86 лет, мужчинам 67, 75 и 70 лет.

Всего по данным на 12 октября в Удмуртии сделали 10 630 тестов. За минувшие сутки провели 4 347 тестов на коронавирусную инфекцию.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрирован 10 630 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и были выписаны 8 676 человек. Умерли 193 пациента.

Статистику заболеваемости по районам республики можно посмотреть по ссылке.

С начала 2020 года в Удмуртии уже зарегистрировали 30 472 случая заражения внебольничными пневмониями. Отмечается что в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2019 года. Напомним, что на данный момент коечный фонд республики для больных коронавирусом и внебольничной пневмонией составляет 3002 мест.

Коронавирус в России

Ученые предложили быстрый способ определить COVID-19. Новосибирские химики с помощью специального белка меньше чем за час могут точно сказать, болен ли человек. Говорят, что коронавирус должен светиться.

Недавно в Удмуртию поступили вакцины от коронавируса. Однако из Кузбасса пришла информация, что возможно, она не спасет от заболеваемости на 100%. Так медик из Кузбасса заболел коронавирусом после вакцинации. Ему ввели только первую дозу «Спутника V».

А заболевших становится все больше. И медики всей страны продолжают лечить граждан. Рассказываем, почему больных коронавирусом в России лечат по-разному даже с одинаковыми симптомами

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