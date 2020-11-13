Отключение электричества случилось в Ижевске 12 ноября
Фото: pixabay.com
Ночью 12 ноября в Ижевске произошло отключение электричества. Ижевчане сообщают, что ресурса не было в домах по ул. Карла Маркса и 10 лет Октября.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Ижевских электрических сетей, авария произошла из-за повреждения кабельной линии в шесть киловольт между трансформаторной подстанцией и распределительным пунктом.
- В ликвидации аварии участвовали два экипажа. Они определили место неисправности и переключили потребителей на резервные линии, - сообщили в пресс-службе.
По неофициальным источникам, авария могла коснуться 1500 потребителей.
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