Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 13 ноября 2020 года: постковидный синдром и испытания вакцины

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 13 ноября 2020 года Фото: pixabay.com

На утро 13 ноября в Удмуртии коронавирусом заразились еще 147 человек. Об этом сообщил Оперштаб республики.

Выздоровели 112 пациентов. К сожалению, от болезни скончались три женщины. Им было 76, 79 лет и 92 года.

Всего по данным на 13 октября в Удмуртии сделали уже 582 530 тестов. Из них за минувшие сутки провели 5 418 тестов на коронавирусную инфекцию.

За все время пандемии в Удмуртии зарегистрировано 10 777 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и были выписаны 8 788 человек. Умерли 196 пациентов.

Статистику заболеваемости по районам Удмуртии можно посмотреть по ссылке.

Всем известно, что врачи во время пандемии не справляются с потоком пациентов в больницах. В связи с этим Министерство здравоохранения Удмуртии планирует открыть новые педиатрические участки на улице Берша в Ижевске.

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