Жители Удмуртии спасли от загрязнения территорию, равную Центральной площади Ижевска

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Tele2 во всемирный день вторичной переработки подводит промежуточные итоги своего экопроекта по сбору отработанных элементов питания. С мая по октябрь 2020 года жители столицы Удмуртии сдали для последующей утилизации 300 кг батареек, а значит, спасли от загрязнения тяжелыми металлами 25 гектаров почвы. Эта территория сопоставима с размерами Центральной площади в Ижевске.

Емкости для батареек в салонах связи полностью заполняются раз в квартал. Абоненты Tele2 поддерживают тренд на сознательность и экологичность. Преимущественно это мужчины и женщины от 25 до 45 лет. Они копят батарейки и приносят в салоны связи по 20-30 штук сразу.

Батарейки относятся к классу чрезвычайно опасных отходов и требуют особых условий утилизации. Все собранные в салонах связи Tele2 вторичные ресурсы отправляются в Челябинскую область на специализированное предприятие по переработке. По статистике, около 90% массы элемента питания возвращается в повторный оборот без вреда для окружающей среды.

Сдать батарейки можно в салонах связи Tele2:

Ижевск, ул. Автозаводская, 2;

Ижевск, ул. Азина, 143, ТЦ «Дуслык»;

Ижевск, ул. Ворошилова, 44, ТЦ «Гранат»;

Ижевск, ул. Михаила Петрова, 29, ТРК «Петровский»;

Глазов, ул. Ленина, 21

С октября 2020 года в Удмуртии реализуется еще один экологический проект «Переплавка». Теперь и устаревшие, ненужные или неработающие смартфоны и мобильные телефоны принимают в 9 салонах связи Tele2 в республике.

Адреса салонов связи, участвующих в проекте «Переплавка», указаны на сайте.