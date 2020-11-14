Все муниципальные образования Удмуртии получили паспорта готовности к отопительному сезону Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Все 30 муниципальных образований Удмуртии получили паспорта готовности к отопительному периоду. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Напомню, что на подготовку к осенне-зимнему периоду в текущем году было выделено 200 млн руб. В позапрошлом и прошлом годах эта цифра была 80 млн руб. и 100 млн руб., поэтому жаловаться, что нет средств, сегодня не приходится», – отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

В этом году в перечень мероприятий по ремонту и замене оборудования и сетей коммунального комплекса вошло выполнение работ на 263 объектах. В рамках реализации инвестпроекта глобальный объём работ по реконструкции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения был проведён в пос. Новый. Построена новая модульная котельная в с. Завьялово. В действующих котельных заменено 39 низкоэффективных отопительных котлов, 15 горелок, 18 насосов. Отремонтировано более 20 км сетей теплоснабжения и 40 км водоснабжения, 38 артезианских скважин, 75 колодцев.

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