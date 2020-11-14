Еще 150 человек заразились коронавирусом в Удмуртии Фото: Амир Закиров

На 14 ноября в Удмуртии выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердили у 59 жителей Ижевска, 15 жителей Глазова, 13 жителей Можги, 11 жителей Сарапула, девяти жителей Воткинска, 9 жителей Завьяловского района, 7 жителей Игринского района, 7 жителей Алнашского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Можгинского района, 2 жителей Увинского района, 2 жителей Граховского района, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском, Сарапульском, Селтинском, Шарканском районах.

107 человек выздоровели, их выписали. Один пациент скончался, мужчине было 44 года.

Всего в Удмуртии зарегистрировали 10927 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 8895 человек выздоровели. 197 летальных случаев. 972 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 674 — средней степени тяжести, 189 — в тяжелом состоянии.

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