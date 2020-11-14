Карта распространения коронавируса на 14 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 14 ноября 2020 года Фото: Амир Закиров

14 ноября в Удмуртии выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердили у 59 жителей Ижевска, 15 жителей Глазова, 13 жителей Можги, 11 жителей Сарапула, девяти жителей Воткинска, 9 жителей Завьяловского района, 7 жителей Игринского района, 7 жителей Алнашского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Можгинского района, 2 жителей Увинского района, 2 жителей Граховского района, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском, Сарапульском, Селтинском, Шарканском районах.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск — 5199

Завьяловский район — 701

Можга — 584

Глазов — 601

Воткинск — 544

Сарапул — 381

Алнашский район — 261

Малопургинский район — 206

Увинский район — 208

Игринский район — 190

Можгинский район — 152

Шарканский район — 148

Красногорский район — 142

Балезинский район — 146

Воткинский район — 138

Сарапульский район — 140

Кезский район — 121

Вавожский район — 112

Якшур-Бодьинский район — 101

Кизнерский район — 101

Глазовский район — 85

Сюмсинский район — 91

Селтинский район — 87

Граховский район — 73

Ярский район — 74

Киясовский район — 65

Каракулинский район — 59

Дебесский район — 57

Камбарский район — 53

Юкаменский район — 51

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