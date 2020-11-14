Карта распространения коронавируса на 14 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 14 ноября 2020 года
Фото: Амир Закиров
14 ноября в Удмуртии выявили 150 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.
Диагноз подтвердили у 59 жителей Ижевска, 15 жителей Глазова, 13 жителей Можги, 11 жителей Сарапула, девяти жителей Воткинска, 9 жителей Завьяловского района, 7 жителей Игринского района, 7 жителей Алнашского района, 4 жителей Балезинского района, 3 жителей Можгинского района, 2 жителей Увинского района, 2 жителей Граховского района, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному случаю зарегистрировано в Вавожском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском, Сарапульском, Селтинском, Шарканском районах.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск — 5199
Завьяловский район — 701
Можга — 584
Глазов — 601
Воткинск — 544
Сарапул — 381
Алнашский район — 261
Малопургинский район — 206
Увинский район — 208
Игринский район — 190
Можгинский район — 152
Шарканский район — 148
Красногорский район — 142
Балезинский район — 146
Воткинский район — 138
Сарапульский район — 140
Кезский район — 121
Вавожский район — 112
Якшур-Бодьинский район — 101
Кизнерский район — 101
Глазовский район — 85
Сюмсинский район — 91
Селтинский район — 87
Граховский район — 73
Ярский район — 74
Киясовский район — 65
Каракулинский район — 59
Дебесский район — 57
Камбарский район — 53
Юкаменский район — 51
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