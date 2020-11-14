Двух ижевчан подозревают в краже смесителей из строительного гипермаркета Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции задержали двух жителей Ижевска 1981 и 1984 годов рождения. Как сообщает пресс-служба УМВД по городу, злоумышленники с сентября по октябрь по отдельности совершали кражи смесителей из строительного гипермаркета.

- Факты хищений были выявлены сотрудниками магазина в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения, организованного по результатам проведенной ревизии. В настоящее время установлена причастность 39-летнего ранее судимого ижевчанина к совершению 4 краж, в результате которых из магазина было похищено 9 смесителей на сумму около 30 000 рублей, - сообщают в пресс-службе управления.

Причастность 36-летнего задержанного пока установлена к совершению одной аналогичной кражи. Известно, что подозреваемые состоят в дружеских отношений, но преступления совершали по отдельности в разные дни.

По каждому выявленному факту правоохранители возбудили уголовные дела по ч.1 ст. 158 УК РФ. Сейчас они продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений.

В отношении подозреваемых избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде. Они дают признательные показания.

- С их слов, они продавали похищенное на рынках. Принимаются меры к возмещению ущерба, причиненного гипермаркету, - отметили в пресс-службе УМВД по Ижевску.

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