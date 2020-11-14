Очередной этап реконструкции дороги Костино-Камбарка завершили в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Дорожники завершили работы на очередном этапе реконструкции дороги Костино – Камбарка. Это единственный объект в Удмуртии, который вошел в федеральную программу «Развитие транспортной системы РФ», сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

- Все работы здесь разбиты на 5 пусковых комплексов. В 2018 году был сдан 4 этап - участок, протяженностью 5 км, проходящий через село Мазунино. В селе были обустроены тротуары, электрическое светодиодное освещение, выполнено строительство нового моста через реку Межная, установлены шумозащитные экраны. С 2019 года активно ведутся работы на 3 и 5 пусковых комплексах, - напомнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

На сегодняшний день на 5 пусковом комплексе работы завершены. Его протяженность – 4,5 км, участок проходит в районе МО «Тарасовское». На объекте обустроили земляное полотно и нижние слои основания из щебеночно-песчаной смеси, двухслойное покрытие с верхним слоем из ЩМА. На дороге также устроены водопропускные трубы, остановочный павильон.

Отметим, что эта дорога обеспечивает выезд в Башкортостан. Завершить реконструкцию всего участка дороги планируют к 2022 году.

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