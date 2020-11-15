43-летнего мужчину разыскивают в Ижевске. Фото: ПСО "Регион 18"

В Ижевске разыскивают 43-летнего Чернобровкина Андрея. Мужчина вышел из дома (ул. Закирова) в неизвестном направлении 13 ноября и с тех пор не выходит на связь. Об этом сообщает поисково-спасательный «Регион 18».

Рост Андрея Александровича около 180 см, глаза серые, волосы черные, а телосложение худощавое. На момент пропажи был одет в синюю болоньевую куртку, серые штаны, черные стеганые кроссовки с синей стрелкой.

Всех жителей города, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию по номеру 112 с мобильного.

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